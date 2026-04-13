Actores y directores cuestionan compra de Warner Bros. Discovery

Figuras de Hollywood expresan su preocupación

Un gran grupo de personas que trabajan en cine y televisión ha mostrado su descontento con la posible compra de Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance, señalando el efecto que esto podría tener en la industria del entretenimiento.

Entre los que firmaron una carta abierta se encuentran personalidades reconocidas como Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Tiffany Haddish y Lily Gladstone, quienes manifestaron su inquietud por una mayor concentración de poder en el campo.

Menos oportunidades y más control

El escrito advierte que la fusión de grandes empresas podría resultar en la pérdida de empleos, menos proyectos en marcha y un acceso más restringido para creadores independientes. También mencionan que cada vez son menos las compañías que deciden qué historias se presentan en la pantalla.

Además, los firmantes subrayan que ya se nota una disminución en la cantidad de películas producidas y en la diversidad de las historias que reciben financiamiento.

Debate sobre la concentración mediática

La propuesta ha sido apoyada por varias organizaciones relacionadas con el ámbito audiovisual, que creen que la competencia es vital para conservar un ecosistema creativo saludable.

De acuerdo con la declaración, la concentración de poder en pocas manos podría influir tanto en la oferta de contenidos como en las condiciones laborales en la industria.

Una decisión aún en proceso

La propuesta de compra se votará en los próximos días, en una operación valuada en miles de millones de dólares y que aún necesita el visto bueno de accionistas y reguladores.

Aunque la dirección de la empresa ha mostrado su apoyo a la transacción, hay voces dentro y fuera del sector que siguen cuestionando las posibles repercusiones de esta fusión.