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Accionistas de Warner Bros. Discovery votarán posible venta a Paramount Skydance

Published

13 horas atrás

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El porvenir de Warner Bros. Discovery podría aclararse en breve. La empresa ha convocado a sus accionistas para una reunión crucial el 23 de abril, donde se discutirá una propuesta de adquisición muy significativa presentada por Paramount Skydance.

Este acuerdo, que supera los 100 mil millones de dólares, tiene como objetivo unir algunos de los grupos más relevantes del entretenimiento mundial bajo una misma administración. Si se lleva a cabo, incluiría marcas como HBO, HBO Max, los estudios de Warner Bros. , así como canales y plataformas como CNN y Discovery+.

La propuesta indica que los accionistas recibirán un pago en efectivo por cada acción, mientras que la dirección de la empresa ya ha mostrado su apoyo total a la operación, lo que incrementa las posibilidades de que se apruebe.

Este movimiento surge también tras una intensa competencia en el mercado, donde Netflix había manifestado interés en la adquisición, pero finalmente decidió no continuar después de que Paramount mejorara su oferta.

Si se obtiene la aprobación, el proceso aún deberá someterse a revisiones regulatorias en Estados Unidos, por lo que se anticipa que su conclusión definitiva será en la segunda mitad de 2026.

La potencial fusión promete transformar el ámbito del entretenimiento, uniendo numerosos catálogos de contenido y generando nuevas oportunidades tanto para la industria como para los espectadores.

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