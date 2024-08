Aaron Judge se convierte en el pelotero que más rápido ha llegado a 300 jonrones en la historia

El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, logra un nuevo hito en su carrera y en los anales del béisbol al convertirse en el jugador que más rápido alcanza los 300 jonrones en la historia de las Grandes Ligas.

El histórico cuadrangular de Judge llegó de manera inesperada, luego de un polémico boleto intencional otorgado a Juan Soto. El manager de los White Sox decidió darle boleto a Soto para que se enfrentara al poderoso bateador de los Yankees, una decisión que resultó ser un error fatal. Judge respondió con un contundente cuadrangular que dejó a todos boquiabiertos.

Los compañeros de Judge celebraron efusivamente su logro. El ambiente en el dugout de los Yankees era de euforia y emoción, lo que reflejaba la importancia de este hito en la carrera del jugador estrella.

All 300 of Aaron Judge’s homers in 60 seconds! pic.twitter.com/GWW4chh5XJ

— MLB (@MLB) August 15, 2024