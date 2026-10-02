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Acodeco realiza opoerativo por el Panamá Black Weekend

Published

1 hora atrás

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Durante el evento de compras conocido como el Black Weekend en Panamá, una gran afluencia de turistas extranjeros y residentes locales acudieron a los centros comerciales para aprovechar descuentos de hasta un setenta por ciento en artículos tecnológicos, electrodomésticos y vestimenta, gracias a una sólida colaboración estratégica con el sector turístico internacional.

Ante la alta circulación de dinero y la presencia de prácticas comerciales deshonestas, las autoridades de protección al consumidor instaron a la ciudadanía a verificar los precios previos y denunciar cualquier anomalía, recordando que las multas por engaños publicitarios pueden alcanzar los veinticinco mil balboas.

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