Durante el evento de compras conocido como el Black Weekend en Panamá, una gran afluencia de turistas extranjeros y residentes locales acudieron a los centros comerciales para aprovechar descuentos de hasta un setenta por ciento en artículos tecnológicos, electrodomésticos y vestimenta, gracias a una sólida colaboración estratégica con el sector turístico internacional.

Ante la alta circulación de dinero y la presencia de prácticas comerciales deshonestas, las autoridades de protección al consumidor instaron a la ciudadanía a verificar los precios previos y denunciar cualquier anomalía, recordando que las multas por engaños publicitarios pueden alcanzar los veinticinco mil balboas.