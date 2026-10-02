Miviot se reúne con promotores de vivienda de Azuero para abordar dinamización de construcción

Con el fin de abordar temas relacionados al sector inmobiliario, autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) sostuvieron una reunión de trabajo con promotores del sector construcción de vivienda de la península de Azuero.

El encuentro, encabezado por el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, acompañado por el director provincial de la entidad en Herrera, Roberto Villarreal, permitió explicar a miembros de la Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero (Aproviva) las gestiones gubernamentales para dinamizar la construcción y el nuevo Programa Nacional de Abono Pa’ Ti.

El viceministro de Vivienda manifestó que la cita con los promotores de las provincias de Herrera y Los Santos es un seguimiento a varias reuniones para explicar cuál es el comportamiento del mercado habitacional y brindar una retroalimentación entorno a los bonos, en aspectos como el estado y el tratamiento con las letras del Tesoro.

Además, Méndez atendió consultas sobre cómo funciona el Abono Pa’ Ti, un programa del Gobierno Nacional de Panamá que otorga un aporte no reembolsable de 3 mil balboas para el abono inicial de la primera vivienda que no supere los 80 mil balboas de precio.

“Abono Pa’ Ti es una iniciativa del Gobierno Nacional para apoyar el desarrollo habitacional. Se les amplío la información, se les conversó e intercambiamos diferentes experiencias. Creo que es muy positivo, pues va a permitir el desarrollo habitacional en la región de Azuero”, dijo.

En tanto, Diosa Cedeño, de la Junta Directiva de Aproviva, expuso que los clientes, a raíz de las noticias, están solicitando información sobre el nuevo programa Abono Pa’ Ti.

“Recibimos la visita del viceministro Fernando Méndez; estamos aclarando dudas del programa Abono Pa’ Ti. Necesitamos saber el tiempo estimado en que estará lista la reglamentación y cómo será el trámite para que los clientes logren aplicar a este nuevo aporte que le está dando el Estado para la compra de su vivienda”, puntualizó.

Cedeño subrayó que los promotores de vivienda cuentan con la disponibilidad de reactivar el sector de la construcción y esperan que el nuevo programa Abono Pa’ Ti logre impactar el desarrollo económico de la región y hacer nuevas contrataciones laborales.

El programa, establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 35 de 17 de septiembre de 2026 y publicado en la Gaceta Oficial No. 30614 C, es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y tiene como objetivo reducir la barrera económica que representa el abono requerido para acceder a un financiamiento hipotecario.

El MEF transferirá el aporte directamente a la entidad bancaria o acreedora del préstamo hipotecario. No se entrega en efectivo ni se deposita al beneficiario.

Para acceder al beneficio, el solicitante deberá registrarse en la plataforma Panamá Conecta, presentar la solicitud, autorizar la consulta y validación de la información requerida, cumplir con las condiciones aplicables al deudor hipotecario y contar con la aprobación de un préstamo para adquirir una vivienda elegible.

Este monto será acreditado al precio de la propiedad antes de determinar el monto definitivo del préstamo hipotecario, lo que permitirá reducir el capital que deberá financiar el comprador y, en consecuencia, la letra mensual del préstamo.

De acuerdo con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), 679 personas han iniciado una solicitud mediante el proceso habilitado a través de Panamá Conecta y se contabilizan 1,072 expedientes recibidos por los bancos.