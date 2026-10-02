Rosalía recibirá un reconocimiento especial en los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Rosalía añadirá un nuevo logro a su carrera. La cantante de España recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama durante la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

Este reconocimiento se otorga a artistas cuyas trayectorias han superado el ámbito musical, logrando una influencia a nivel internacional que trasciende géneros e idiomas.

Una trayectoria que desafía las normas

Originaria de Barcelona, Rosalía ha creado una propuesta artística que fusiona sonidos tradicionales con elementos modernos. Su forma de jugar con distintos ritmos, estilos y conceptos visuales la ha establecido como una figura con impacto más allá de los escenarios.

Durante su carrera, la cantautora y productora también ha desarrollado una identidad visual única, transformando cada uno de sus proyectos en una mezcla de música, imagen y creatividad.

El Premio Billboard Salón de la Fama es para aquellos artistas que han conseguido reconocimiento global y cuyo impacto trasciende su labor como intérpretes.

Además, está nominada a seis premios

Este homenaje se da en un año significativo para Rosalía, quien también es finalista en seis categorías de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

De este modo, la artista española asistirá a la ceremonia no solo para recibir uno de los reconocimientos especiales de la noche, sino también con la posibilidad de añadir más premios a su exitosa carrera.