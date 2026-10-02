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CAF amplía a $250 millones la línea de crédito a Bladex para impulsar el comercio intrarregional

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38 mins atrás

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CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó la ampliación hasta USD 250 millones de la línea de crédito a favor de Bladex, para que empresas de la región tengan mayor acceso recursos financieros para operaciones de comercio exterior, capital de trabajo y proyectos de inversión de mediano plazo con enfoque sostenible, en sectores de alto impacto en desarrollo.

La ampliación de la operación permitirá ampliar el financiamiento de empresas para:  i) Comercio exterior y capital de trabajo, con énfasis en operaciones con estándares ESG y, en particular, aquellas que faciliten el comercio intrarregional; ii) Proyectos de inversión, incluyendo proyectos empresariales sostenibles de energías renovables, eficiencia energética y negocios verdes; iii) Emisión y confirmación de cartas de crédito; y iv) Emisión de garantías y avales. De esta manera, la operación promoverá un desarrollo económico inclusivo, dinamizando el financiamiento de sectores vinculados al comercio intrarregional con un énfasis relevante en empleo y liderazgo femenino.

Bladex (antes denominado Banco Latinoamericano de Comercio Exterior) fue originalmente establecido por los bancos centrales de la región, inició operaciones en 1979 y hoy brinda soluciones financieras a instituciones financieras y corporaciones en toda la región. Con sede en Panamá, cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú.


Bladex cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BLX) desde 1992 y en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace más de una década. Entre sus accionistas se encuentran bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, así como bancos comerciales e inversionistas institucionales y privados.

“Esta operación busca promover la integración comercial en América Latina y el Caribe y ampliar la oferta de financiamiento sostenible. La alianza de CAF con Bladex nos permite seguir movilizando recursos hacia empresas y proyectos que fortalecen el comercio intrarregional, generan oportunidades de inversión y contribuyen a una economía más verde”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

La histórica alianza entre CAF y Bladex ha permitido canalizar financiamiento den apoyo del comercio exterior en distintos países y sectores de América Latina y el Caribe. En el último año y medio, se apoyaron más de 60 operaciones, de las cuales un 35% correspondieron a comercio intrarregional, beneficiando alrededor de 34 empresas exportadoras.

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