Seúl con Kiev por los prisioneros de guerra podría deberse a la preocupación por sus vínculos con Corea del Norte.

El presidente de Corea del Sur amenazó el viernes con adoptar medidas punitivas no especificadas contra Ucrania si esta se niega a disculparse por haber revelado el traslado —supuestamente secreto— de dos prisioneros de guerra norcoreanos a territorio surcoreano.

Seúl y Kiev se encuentran inmersos en una disputa diplomática; Seúl ha protestado enérgicamente por la divulgación de dicho traslado realizada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su discurso ante la ONU la semana pasada. Corea del Sur acusa a Ucrania de violar un acuerdo de confidencialidad sobre el traslado, mientras que Kiev niega haber pactado tal acuerdo.

La llegada de los soldados norcoreanos a mediados de septiembre también podría acarrear problemas para el gobierno liberal de Corea del Sur, que busca mejorar sus vínculos con Pionyang. No obstante, a pesar de la escalada retórica, muchos expertos consideran poco probable que Seúl tome medidas drásticas, ya que mantener buenas relaciones con Ucrania redunda en su interés nacional y refuerza sus alianzas con otras naciones occidentales.

Los soldados formaban parte de los miles de efectivos norcoreanos enviados para apoyar la guerra del presidente ruso, Vladímir Putin, contra Ucrania. Fueron capturados a principios de 2025, y Corea del Sur se ofreció a acogerlos siempre que estuvieran dispuestos a reasentarse en el Sur.