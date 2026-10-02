Policía Nacional ha decomisado más de 2 mil armas en lo que va del 2026

En lo que va del año 2026, la Policía Nacional ha decomisado 2,293 armas de fuego durante las acciones operativas y preventivas desarrolladas a nivel nacional, como parte de las estrategias dirigidas a prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad ciudadana.

Del total de armas decomisadas, se contabilizan 967 pistolas, 546 fusiles, 316 revólveres, 155 escopetas, 102 rifles, 99 armas tipo pellet, tres mini Uzi, dos subametralladoras y un arma tipo niple.

La Policía Nacional mantiene los operativos y patrullajes preventivos en diferentes sectores del país, orientados a la ubicación y decomiso de armas de fuego en poder de personas vinculadas a actividades delictivas.