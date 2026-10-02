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Figure retira su flota de robots F.02 haciéndolos saltar de forma autónoma a un horno de acero fundido

Published

4 horas atrás

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La compañía de robótica Figure hizo oficial el retiro definitivo de su flota de robots humanoides Figure 02 (F.02) mediante un inédito proceso de destrucción controlado y grabado en video. Para proteger su hardware propietario y evitar demoras en el desarrollo de la siguiente generación, la empresa entrenó un modelo de inteligencia artificial para que los robots saltaran de manera autónoma dentro de un horno de acero fundido en Imatra, Finlandia.

La sugerencia de Arnold Schwarzenegger y la búsqueda de una fundición

El modelo F.02 marcó importantes hitos para la empresa al protagonizar su primer despliegue industrial en instalaciones de BMW, la creación de su sistema Helix y la ejecución de tareas logísticas y domésticas. Sin embargo, con el crecimiento de la flota F.03, el mantenimiento de las unidades anteriores dejó de ser viable. El desensamblaje manual habría requerido un tiempo considerable del personal técnico, lo que retrasaría el lanzamiento del modelo F.04 y expondría la ingeniería propietaria de sus actuadores.

Frente a este dilema, la compañía consultó en redes sociales sobre qué hacer con las unidades, recibiendo la sugerencia del actor Arnold Schwarzenegger de fundir los dispositivos. Ninguna fundición metálica en Estados Unidos ni en México aceptó el procedimiento debido a los riesgos de las baterías de iones de litio, incluso tras la intervención de exintegrantes del programa MythBusters para localizar un espacio. Finalmente, una fundición en Imatra, Finlandia, aceptó llevar a cabo la operación.

Entrenamiento con IA y ejecución a temperaturas extremas

Para preparar a los androides, el equipo realizó ensayos en el campus de Figure en San José utilizando bolsas de aire y referencias de movimientos de acróbatas y dobles de riesgo. Mediante simulación, entrenaron un nuevo modelo de IA que permitió a los robots calcular y ejecutar saltos precisos de forma autónoma hacia el contenedor de metal incandescente.

En las instalaciones finlandesas, la operación se llevó a cabo en un horno de arco eléctrico de 75 toneladas alimentado por tres electrodos de grafito. El equipo dispuso de un margen de 24 horas y seis ciclos de fundición, con solo 20 minutos por ciclo antes de que el acero líquido comenzara a enfriarse. A pesar del calor extremo, la interferencia electromagnética y la falla de cámaras y equipos electrónicos en el lugar, los robots ejecutaron sus algoritmos de IA sin interrupciones.

Reliquias conmemorativas del F.02

Tras concluir la fundición, las barras de metal resultantes fueron trasladadas de vuelta a Estados Unidos para ser mecanizadas en artefactos conmemorativos de edición limitada puestos a la venta para el público. Mientras la mayor parte de la flota F.02 fue destruida durante este proceso, la empresa conservó únicamente algunas unidades guardadas en su sede central.

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