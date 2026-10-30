Fallece Patrick Stewart, estrella de X-Men y Star Trek

El mundo del cine y la televisión se despide de una de sus figuras más famosas. Patrick Stewart, el actor británico que interpretó al profesor Charles Xavier en X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, falleció el miércoles 28 de octubre de 2026, a la edad de 86 años, en su hogar en Los Ángeles.

La información se dio a conocer el jueves 29 de octubre, cuando su familia emitió un comunicado para confirmar su fallecimiento y mencionar que el actor padecía de dos enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

En el comunicado, sus seres queridos indicaron que Stewart estuvo rodeado de su esposa, Sunny, en sus últimos instantes. También describieron su enfermedad como una batalla breve pero profundamente emotiva.

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Su familia solicita honrar su memoria a través de donaciones

Además de informar sobre la noticia, la familia del actor realizó una solicitud especial para aquellos que deseen rendirle tributo. En lugar de enviar flores, propusieron hacer contribuciones a organizaciones que se dedican a investigar el Alzheimer y a apoyar a quienes cuidan de personas con esta enfermedad.

Entre las organizaciones mencionadas se encuentran el Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de Johns Hopkins y la Alzheimer´s Foundation of America, específicamente sus recursos para cuidadores.

La solicitud tiene como objetivo que el cariño y reconocimiento hacia el actor se traduzcan en ayuda para las personas y familias que enfrentan estas condiciones.

Patrick Stewart siguió trabajando hasta sus últimos años

A pesar de su carrera de varias décadas, Stewart no se había retirado completamente de la industria del entretenimiento. En 2026 participó en el elenco de voces de la película Las ovejas detectives y grabó su papel como el profesor Charles Xavier en Avengers: Doomsday.

La próxima película de Marvel tiene programado su estreno en diciembre de 2026, por lo que el público tendrá una nueva oportunidad de verlo interpretar uno de los personajes más icónicos de su trayectoria.

Con su actuación como el profesor Xavier y el capitán Picard, Patrick Stewart dejó un legado que ha impactado a varias generaciones de espectadores y que permanecerá en la historia del cine y la televisión.