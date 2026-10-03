Presidente Mulino llega a Singapur en busca de promocionar de proyectos logísticos

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1 día atrás

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El Presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este sábado, 3 de octubre, al aeropuerto Internacional de Singapur, en Changi, donde efectuará una visita de Estado y se reunirá con el Presidente Tharman Shanmugaratnam, el Primer Ministro Lawrence Wong y se sostendrán reuniones bilaterales entre autoridades de ambos países.

Para este domingo el presidente Mulino efectuará una visita al puerto de Tuas, megaproyecto que inauguró su primera fase en el 2022 y se prevé su conclusión en el 2040, convirtiéndose en la terminal de contenedores automatizada más grande del mundo.

La visita del mandatario busca el fortalecimiento bilateral, la cooperación en servicios aéreos, el inicio de las negociaciones para un tratado bilateral de asistencia legal mutua entre Panamá y Singapur, así como la evaluación de la firma de un memorándum de entendimiento en la cooperación relativa a créditos de Carbono conforme al artículo 6 del acuerdo de Paris (acuerdo que permite a los países comerciar internacionalmente reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con sus metas climáticas nacionales ).

La visita oficial del mandatario panameño, prosigue el lunes 5 de octubre, donde acompañado de la Primera Dama, Maricel Cohel de Mulino, participará de la ceremonia de bautizo de la orquídea, en Orchid Garden; un acto protocolar oficial de Estado que el Gobierno de Singapur ofrece al mandatario panameño como personalidad distinguida.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Mulino se reunirá con el Presidente y el Primer Ministro de Singapur y en horas del mediodía asistirá al ¨Banquete de Estado¨ ofrecido por el presidente Tharman Shanmugaratnam donde participan, ministros de Estado y cuerpo diplomático de Singapur.

Este mismo día Mulino se trasladará a Hanoi, Vietnam para proseguir con la segunda parte de esta gira oficial, cuyo propósito es reforzar las relaciones bilaterales entre Panamá y Vietnam. José Raúl Mulino fue recibido por las autoridades de Singapur: Vivian Balakrishnan, Ministro de Asuntos Exteriores; Harold Lee – jefe de Protocolo del ministerio de Asuntos Exteriores y por Lynette Long directora general de la Dirección de Las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por Panamá Javier Martínez-Acha y el embajador de Panamá en Singapur Sebastián Breto Pérez. Mulino en esta misión oficial está acompañado de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, Javier Martínez- Acha, canciller; José Ramón Icaza, ministro del Canal; José Ruiz, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen y Kristel Getzler, Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.

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