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Amador y el Biomuseo se preparan para una transformación integral

Published

13 horas atrás

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CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe y la Fundación Amador suscribieron un convenio de cooperación técnica no reembolsable por USD 300.000 para apoyar la preparación del desarrollo integral del Parque de Amador, un proyecto que busca transformar el área actual en un nuevo espacio público que integre naturaleza, cultura, educación y recreación.

El convenio fue anunciado este 30 de septiembre en el Biomuseo, en un acto que contó con la participación de María Eugenia Herrera, ministra de Cultura de Panamá, Jaime Holguín, representante de CAF en Panamá y Liza Henríquez, presidenta de la Fundación Amador.

Los recursos de la cooperación permitirán desarrollar los estudios y herramientas necesarias para definir la visión del parque y orientar sus futuras intervenciones, incluyendo aspectos ambientales, patrimoniales, urbanos, sociales y de gestión.

“Esta cooperación representa un paso importante para convertir la visión del Parque de Amador en un proyecto con una hoja de ruta clara para su desarrollo, financiamiento y gestión. Desde CAF queremos contribuir con conocimiento técnico y capacidad de articulación para que Panamá pueda avanzar en la creación de un espacio público que conecte naturaleza, cultura, educación y recreación y genere nuevas oportunidades para el disfrute de la ciudadanía”, señaló Jaime Holguín, representante de CAF en Panamá.

El Ministerio de Cultura es el beneficiario de la cooperación, mientras que la Fundación Amador participa como entidad responsable de acompañar el desarrollo de las acciones previstas en el convenio.

CAF ha sido un aliado del Biomuseo desde 2013, cuando a través de una Cooperación Técnica apoyaron la ejecución de los jardines del museo. Con el Proyecto Parque de Amador, y el apoyo de CAF y el Ministerio de Cultura, el Biomuseo ampliará sus impactos en la economía, turismo, educación y cultura de nuestro paísañadió Liza Henríquez – presidenta de la Fundación Amador

“Queremos que este parque sea un lugar para encontrarnos como sociedad. Un espacio donde nuestros niños puedan descubrir la variedad de seres vivos de nuestro país; donde nuestros jóvenes se encuentren con la historia de este sitio; las familias puedan convivir; y el arte, y las expresiones de nuestra esencia pluricultural y multiétnica conversen permanentemente con la naturaleza”, expresó la ministra María Eugenia Herrera, al mismo tiempo que puntualizó que “el ambiente también es cultura”.

“Hoy, CAF, el Biomuseo y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, hermanamos cooperación internacional, ambiente y cultura alrededor de un propósito común: construir un legado. ¡Un legado para todos, profundamente panameño!” añadió.

Como parte de esta primera etapa se realizarán estudios y levantamientos preliminares del terreno, las edificaciones, el arbolado y el suelo, así como análisis de mercado y de los potenciales usuarios del parque. Estos insumos servirán de base para la elaboración de un Plan Maestro, que establecerá la visión integral del proyecto, sus usos, criterios de conservación patrimonial y ambiental, fases de ejecución y esquema de gobernanza.

La cooperación también contempla el desarrollo de los diseños, presupuesto y planos de construcción correspondientes a la fase inicial del parque y sus componentes, así como una estrategia para la movilización de recursos y el financiamiento del proyecto.

De manera complementaria, se trabajará en un modelo de manejo, operación y mantenimiento, con el objetivo de establecer las condiciones necesarias para la sostenibilidad del parque en el largo plazo.

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