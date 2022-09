AMERICUPxNEX | Estados Unidos clasifica a las semifinales luego de vencer por 1 punto a Puerto Rico

Norris Cole sacó a relucir toda su jerarquía y con un canasto restando 1.5 segundos en el reloj dio el triunfo a Estados Unidos por 85-84 sobre Puerto Rico, para avanzar a las Semifinales de la FIBA AmeriCup 2022, que se juega en Recife, Brasil.

Cole, dos veces campeón de la NBA con el Heat de Miami, atacó el canasto por el centro, luego se levantó un poco más adelante del tiro libre y encestó un difícil tiro corto sobre la defensa de Justin Reyes, cuando su equipo se encontraba abajo por uno.

Antes, el propio Cole había fallado un tiro libre y dejó la puerta abierta para que Tremont Waters anotara una bandeja con 6.1 segundos para el final y pusiera a soñar a Puerto Rico (84-83). Sin embargo, el veterano base, quien ya venía haciéndose cargo de su equipo al anotar 12 de sus 20 puntos en los últimos seis minutos del compromiso, completó la faena a favor de los suyos.

Waters volvió a tener la última posesión para los boricuas con 1.4 segundos para el cierre, pero falló un complicado intento triple desde la esquina, para festejo del bando estadounidense.

“Solo quería hacer lo mejor para el equipo”, dijo Cole tras el compromiso. “Venía de fallar un tiro libre que pudo haber enfriado el juego. Le dije al coach durante el tiempo que me la diera a mí. Él confió en mí y mis compañeros también y estoy agradecido por poder lograr la jugada. Todo el mundo sueña con tomar este tipo de tiros. He trabajado mucho para mejorar mi juego individual, conjuntamente con el juego en equipo. He tenido la capacidad de poder insertarme al equipo y hoy funcionó”, agregó el héroe del partido.

Fue un duelo complicado en el que los del norte tuvieron que reponerse de un lento inicio. Puerto Rico intentó imponer las condiciones atacando y haciendo daño cerca del aro (dominaron los puntos en la pintura 52-28), mientras que Estados Unidos se mantuvo fiel a su estilo intentando con mucho volumen desde el perímetro (de 36-12 en C3) y apostando al desgaste con una amplia rotación (44-31 los puntos desde el banco).

Ninguno de los dos pudo inclinar verdaderamente la balanza hacia su lado (parciales de 23-27, 42-42 y 64-60) y en el último acto se mantuvo la tónica. Ethan Thompson, quien junto a Waters lideró a los caribeños con 16 unidades cada uno, sostuvo a su equipo con 12 de esos contables en el período final. Pero en el cierre no apto para cardíacos, fue Cole el que terminó eclipsando las actuaciones de Thompson y Waters.