Mulino reafirma soberanía en los puertos y anuncia nuevas concesiones durante visita a Balboa

En una visita oficial al puerto de Balboa, el presidente de la República, José Raúl Mulino, abordó temas críticos para la infraestructura y la economía nacional, destacando la etapa de transición hacia nuevas concesiones portuarias y los avances en la evaluación del Puente de las Américas tras el reciente incendio en sus cercanías.

Hacia un nuevo modelo portuario El mandatario enfatizó que la actual gestión de los puertos en el Pacífico y el Atlántico es una etapa transitoria de hasta 18 meses, producto de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company (PPC), Mulino fue enfático al aclarar que no se trata de una expropiación, sino del cumplimiento de la ley por parte de un «Estado soberano»

Durante este periodo, se estructurará una nueva licitación que busca asegurar mayores dividendos para el país, destinados a la construcción de escuelas, hospitales y carreteras.

El presidente resaltó con orgullo que actualmente el 100% del personal que mueve la carga en el puerto es panameño, demostrando la capacidad nacional para gestionar estas operaciones «en grande y bien».

Respecto al Puente de las Américas, afectado recientemente por una explosión y fuego en tanques de combustible cercanos, anunció la colaboración de cuatro profesionales del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para realizar pruebas de laboratorio y monitorear la estructura. El presidente ordenó restringir el acceso a la zona del siniestro, advirtiendo que es un área bajo investigación penal y no un sitio para actividades recreativas

Además, se evalúa el futuro de aproximadamente 100 hectáreas de tanquerías antiguas (que datan de 1945) situadas en áreas valiosas frente al mar, las cuales podrían ser demolidas para dar paso a nuevos proyectos.