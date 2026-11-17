En el marco de la conferencia anual Microsoft Ignite 2026, la compañía estadounidense presentó un conjunto de innovaciones tecnológicas centradas en la inteligencia artificial agéntica, la gestión del conocimiento corporativo, la seguridad digital y la infraestructura en la nube. Bajo el lema de potenciar la ambición humana, la inteligencia y la confianza, el presidente y director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, destacó que la prioridad es convertir cualquier avance tecnológico en resultados reales y nuevos puntos de apalancamiento para las personas y las organizaciones.

1. Ambición humana: Copilot como nuevo sistema operativo de trabajo

Microsoft ha definido a Microsoft Copilot como el nuevo sistema operativo para el entorno laboral. Entre las principales novedades destacan:

Copilot Workspaces: Espacios colaborativos diseñados para que equipos de personas y agentes de IA trabajen de forma conjunta en proyectos.

Espacios colaborativos diseñados para que equipos de personas y agentes de IA trabajen de forma conjunta en proyectos. Autopilot: Un agente de larga ejecución capaz de gestionar tareas recurrentes e impulsar proyectos sin requerir indicaciones continuas en cada paso.

Un agente de larga ejecución capaz de gestionar tareas recurrentes e impulsar proyectos sin requerir indicaciones continuas en cada paso. Copilot Code: Herramienta que permite crear tableros, aplicaciones y sistemas de seguimiento mediante lenguaje natural con gobernanza y seguridad empresarial.

Herramienta que permite crear tableros, aplicaciones y sistemas de seguimiento mediante lenguaje natural con gobernanza y seguridad empresarial. Integraciones y adopción masiva: Se anunció la vista previa de Salesforce en Copilot con más de 38 habilidades de ventas preconstruidas, así como su conexión con Dynamics 365. En el ámbito corporativo, Volkswagen Group está equipando a más de 330.000 empleados con Copilot y The Estée Lauder Companies lo ha expandido a más de 14.000 trabajadores.

2. Inteligencia empresarial: Plataforma Microsoft IQ y nuevos modelos

Con el objetivo de que las empresas aprovechen la IA sin comprometer su propiedad intelectual, se presentó Microsoft IQ, una plataforma de gestión de contexto empresarial para capturar, gobernar y reutilizar el conocimiento corporativo. La compañía Publicis Groupe ya utiliza esta tecnología para desarrollar habilidades de IA personalizadas combinadas con sus datos propietarios.

Adicionalmente, se introdujeron herramientas de optimización continua en Microsoft Foundry que entrenan modelos automáticamente según señales de producción. En el apartado de modelos, se anunció la disponibilidad general de Microsoft-Decision-1.1 (un modelo rápido y de bajo costo para clasificación, priorización y control de flujos de trabajo), además de nuevos modelos especializados en programación, ciberseguridad, imagen y audio.

3. Confianza y ciberseguridad: Disponibilidad general de Microsoft Perception

Para garantizar la seguridad a medida que los agentes digitales ejecutan acciones de forma autónoma, Microsoft reforzó su pila de protección:

Microsoft Perception: Alcanzó la disponibilidad general reuniendo agentes especializados —impulsados por la línea de modelos MAI-Cyber— para detectar, defender y remediar vulnerabilidades a velocidad de máquina.

Alcanzó la disponibilidad general reuniendo agentes especializados —impulsados por la línea de modelos MAI-Cyber— para detectar, defender y remediar vulnerabilidades a velocidad de máquina. Analítica y gobernanza: Se lanzó Agent 365 Business Analytics para medir costos, tasa de éxito y horas asistidas por los agentes. Asimismo, Windows integró la contención de agentes mediante Microsoft Execution Containers, soporte de identidad con Entra y políticas de Agent 365 aplicadas en cada dispositivo.

Se lanzó para medir costos, tasa de éxito y horas asistidas por los agentes. Asimismo, Windows integró la contención de agentes mediante Microsoft Execution Containers, soporte de identidad con Entra y políticas de Agent 365 aplicadas en cada dispositivo. Caso de uso en el sector financiero: La entidad financiera BNY se encuentra explorando las capacidades de Project Perception tras haber completado junto a Microsoft la primera negociación agéntica de una operación de bonos del Tesoro de EE. UU..

4. Infraestructura en la nube: Máquinas virtuales Cobalt 200 y Azure Catalyst

Para respaldar el procesamiento de cargas de trabajo agénticas a escala global, Microsoft expandió su arquitectura en la nube: