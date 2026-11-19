Meta e Instagram anunciaron el lanzamiento de Direct, una nueva aplicación independiente de mensajería diseñada para facilitar conversaciones individuales y grupales entre amigos y familiares. La plataforma comenzó sus pruebas iniciales en Turquía y Tailandia, encontrándose disponible para dispositivos Android e iOS.

Herramientas creativas y personalización de chats

La aplicación fue concebida para ofrecer un espacio dedicado a las conexiones cercanas, incorporando funciones interactivas y creativas diseñadas para personalizar las conversaciones:

Dibujo (Draw): Permite realizar trazos y bocetos directamente dentro de los hilos de conversación.

Permite realizar trazos y bocetos directamente dentro de los hilos de conversación. Notas (Notes): Facilita la lectura de actualizaciones rápidas de contactos ubicadas en la parte superior de la bandeja de entrada.

Facilita la lectura de actualizaciones rápidas de contactos ubicadas en la parte superior de la bandeja de entrada. Stickers personalizados: Herramienta para crear y compartir calcomanías personalizadas.

Herramienta para crear y compartir calcomanías personalizadas. Efectos de voz (Voice Effects): Permite añadir efectos de sonido a las respuestas de audio, tales como risas de multitud o sonidos submarinos.

Permite añadir efectos de sonido a las respuestas de audio, tales como risas de multitud o sonidos submarinos. Temas visuales (Themes): Ofrece la posibilidad de personalizar el fondo de los chats con temas estéticos.

Acceso independiente y sincronización con Instagram

El servicio se encuentra disponible para su uso con o sin una cuenta previa de Instagram. Los usuarios pueden registrarse utilizando su correo electrónico o número telefónico. Aquellos que inicien sesión con sus credenciales habituales de Instagram podrán sincronizar automáticamente sus chats existentes entre ambas aplicaciones.

En el caso de utilizar Direct sin una cuenta de Instagram, el sistema limita la interacción permitiendo que solo los contactos directos puedan iniciar un chat o agregar al usuario a un grupo. Para añadir un contacto en esta modalidad, se requiere ingresar su nombre de usuario exacto o escanear su código QR de forma presencial.

Medidas de seguridad, privacidad y controles para menores

Meta integró salvaguardas de seguridad desde la arquitectura inicial de la aplicación: