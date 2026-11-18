La compañía Rockstar Games alcanza un hito con el esperado lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI (GTA VI); ya que fue desarrollado en su totalidad a la vieja escuela, sin inteligencia artificial.

El capítulo 6 de la mundialmente reconocida franquicia estará disponible para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con la gran novedad de tener por primera vez a una mujer entre los protagonistas.

Trama en Vice City y la región de Leonida

La historia principal del videojuego está protagonizada por la pareja de personajes Jason y Lucia, quienes se ven envueltos en una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida tras un atraco fallido. La ambientación traslada la acción a Vice City, presentada en el material oficial como «el lado más oscuro del lugar más soleado de América», donde los protagonistas deberán confiar el uno en el otro para salir con vida.

Ediciones especiales, contenidos de reserva y material multimedia

Entre las opciones de compra presentadas figura la edición Ultimate Edition, la cual incluye una colección de elementos temáticos vinculados a la narrativa de los protagonistas. De igual forma, las reservas anticipadas incorporan el paquete de bonificación Vintage Vice City Pack, el cual ofrece recompensas inspiradas en la estética clásica de la saga.

El sitio oficial habilitó además muestras del soundtrack, la música de las emisoras del juego, galerías de capturas de pantalla y la tienda de productos oficiales The Vice City Collection.

En materia de regulación, el título cuenta con clasificación para público adulto por parte de la ESRB debido a la presencia de violencia intensa, lenguaje fuerte, contenido sexual, desnudez y compras integradas dentro de la aplicación.

Rockstar Games ya había habilitado el proceso de predescarga (pre-load) desde el pasado 10 de noviembre de 2026 para los usuarios que realicen la reserva previa del juego.