Karoline Leavitt dejará la Casa Blanca y asumirá un nuevo papel junto a Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de agosto, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Leavitt se convirtió en una de las figuras más visibles de la administración y en una de las principales encargadas de defender públicamente las decisiones del mandatario frente a los medios de comunicación.

Trump informó que la salida responde principalmente a motivos familiares. El presidente destacó que Leavitt busca dedicar más tiempo a sus hijos y a su familia, al tiempo que anunció que continuará vinculada a su entorno político.

Aunque dejará la Secretaría de Prensa, Leavitt no se alejará completamente de la administración Trump. El mandatario adelantó que pasará a desempeñarse como una de sus principales asesoras externas y que continuará teniendo participación e influencia dentro del Partido Republicano.

La salida supone un cambio importante para el equipo de comunicación de la Casa Blanca, especialmente porque Leavitt había adquirido un papel destacado durante la actual administración.

Leavitt asumió el cargo en enero de 2025 y, con 27 años, se convirtió en la persona más joven en ocupar la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. Su trayectoria política ya estaba vinculada al entorno de Trump, pues durante su primera administración trabajó como secretaria de prensa asistente.

Por el momento, Leavitt permanecerá en el puesto hasta finales de agosto y posteriormente comenzará su nueva etapa como asesora externa, manteniendo su cercanía con Trump y con el Partido Republicano.