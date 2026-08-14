Tren se descarrila en el sur de Inglaterra y deja varios heridos

Una emergencia de gran magnitud se registró este jueves 13 de agosto en el sur de Inglaterra, luego de que un tren de pasajeros se descarrilara cerca de la estación ferroviaria de Lewes, en East Sussex.

El accidente provocó que varios vagones terminaran volcados sobre uno de sus costados, mientras algunos pasajeros quedaron atrapados en el interior del convoy. Las autoridades activaron un amplio operativo de rescate con participación de equipos de bomberos, policías, paramédicos y ambulancias.

El tren, operado por Southern Rail, cubría la ruta entre la estación Victoria de Londres y Eastbourne y transportaba aproximadamente 150 personas. Tres de los ocho vagones que conformaban el convoy se salieron de las vías y terminaron volcados. Varias personas resultaron heridas.

Los servicios de emergencia informaron inicialmente que al menos 11 personas habían resultado heridas, entre ellas dos con lesiones de gravedad. Posteriormente, las autoridades sanitarias reportaron que el número de personas trasladadas a hospitales había aumentado.

Los equipos de rescate trabajaron durante horas para revisar los vagones y garantizar que ninguna persona permaneciera atrapada. Finalmente, todos los pasajeros fueron evacuados del tren y quienes no necesitaron atención hospitalaria fueron trasladados a un centro comunitario cercano para recibir asistencia.

Las autoridades calificaron la respuesta como una operación compleja debido a la posición de los vagones y las condiciones del lugar.