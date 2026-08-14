Connect with us

NOTICIAS INTERNACIONALES

Tren se descarrila en el sur de Inglaterra y deja varios heridos

NOTICIAS INTERNACIONALES

Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington amenaza con mantener bloqueo naval de forma indefinida

NOTICIAS INTERNACIONALES

Colombia refuerza las labores de rescate tras el terremoto y recibe apoyo internacional

NOTICIAS INTERNACIONALES

Karoline Leavitt dejará la Casa Blanca y asumirá un nuevo papel junto a Trump

NOTICIAS INTERNACIONALES

Colombia guarda luto tras el terremoto que dejó cientos de víctimas

NOTICIAS INTERNACIONALES

Tren se descarrila en el sur de Inglaterra y deja varios heridos

Published

7 horas atrás

on

Una emergencia de gran magnitud se registró este jueves 13 de agosto en el sur de Inglaterra, luego de que un tren de pasajeros se descarrilara cerca de la estación ferroviaria de Lewes, en East Sussex.

El accidente provocó que varios vagones terminaran volcados sobre uno de sus costados, mientras algunos pasajeros quedaron atrapados en el interior del convoy. Las autoridades activaron un amplio operativo de rescate con participación de equipos de bomberos, policías, paramédicos y ambulancias.

El tren, operado por Southern Rail, cubría la ruta entre la estación Victoria de Londres y Eastbourne y transportaba aproximadamente 150 personas. Tres de los ocho vagones que conformaban el convoy se salieron de las vías y terminaron volcados. Varias personas resultaron heridas.

Los servicios de emergencia informaron inicialmente que al menos 11 personas habían resultado heridas, entre ellas dos con lesiones de gravedad. Posteriormente, las autoridades sanitarias reportaron que el número de personas trasladadas a hospitales había aumentado.

Los equipos de rescate trabajaron durante horas para revisar los vagones y garantizar que ninguna persona permaneciera atrapada. Finalmente, todos los pasajeros fueron evacuados del tren y quienes no necesitaron atención hospitalaria fueron trasladados a un centro comunitario cercano para recibir asistencia.

Las autoridades calificaron la respuesta como una operación compleja debido a la posición de los vagones y las condiciones del lugar.

Temas Relacionados:
Continue Reading

Entradas recientes

Lo Último

SALUD Y VIDA5 horas atrás

Enfermedades cardiovasculares causaron el 42.1% de las muertes por enfermedades no transmisibles

Las enfermedades cardiovasculares representaron el 42.1% de las muertes por enfermedades no transmisibles. Ante esta situación, el Ministerio de Salud...
POLÍTICA NACIONAL5 horas atrás

Panamá presenta nueva Política Nacional sobre Drogas: estas son las medidas que regirán hasta 2036

Panamá cuenta desde este jueves con una nueva hoja de ruta para enfrentar el fenómeno de las drogas durante la...
ENTRETENIMIENTO5 horas atrás

Selena Gomez enfrenta demanda federal por el proyecto de salud mental Wondermind

Selena Gomez y su madre, Mandy Teefey, están lidiando con una demanda relacionada con Wondermind, la plataforma de bienestar y...
NOTICIAS INTERNACIONALES5 horas atrás

Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington amenaza con mantener bloqueo naval de forma indefinida

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este viernes 14 de agosto, luego de que Washington advirtiera...
SALUD Y VIDA7 horas atrás

Alerta por ébola en República Democrática del Congo: brote se extiende a una sexta provincia

La República Democrática del Congo enfrenta una de las mayores emergencias sanitarias de los últimos años debido a un brote...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!