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Avanza proyecto de cámaras corporales para policías

Published

3 horas atrás

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El plan estratégico del Ministerio de Seguridad para implementar el uso de cámaras corporales en la fuerza policial, un proyecto diseñado para modernizar la vigilancia y la transparencia, fue detallado por el ministro Ábrego ante los diputados de la Asamblea.

La iniciativa contempla equipar inicialmente a cuatro mil oficiales, priorizando la obtención de evidencia digital sólida que fortalezca las investigaciones del Ministerio Público y garantice un respaldo justo para las actuaciones de los agentes y la ciudadanía.

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