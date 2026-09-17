Avanza proyecto de cámaras corporales para policías

El plan estratégico del Ministerio de Seguridad para implementar el uso de cámaras corporales en la fuerza policial, un proyecto diseñado para modernizar la vigilancia y la transparencia, fue detallado por el ministro Ábrego ante los diputados de la Asamblea.

La iniciativa contempla equipar inicialmente a cuatro mil oficiales, priorizando la obtención de evidencia digital sólida que fortalezca las investigaciones del Ministerio Público y garantice un respaldo justo para las actuaciones de los agentes y la ciudadanía.