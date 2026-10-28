Apple presenta por primera vez en un MacBook Pro con pantalla táctil

Apple presentó hoy la nueva MacBook Pro con pantalla PROLED XDR , que incorpora la innovadora tecnología OLED en tándem que ofrece un rendimiento revolucionario en la pantalla.

Disponible en modelos de 14 y 16 pulgadas, la MacBook Pro con pantalla PROLED XDR ofrece una experiencia visual sin igual, transformando los flujos de trabajo profesionales con un brillo máximo HDR y SDR de hasta 2000 nits, una relación de contraste líder en la industria de 10 000 000:1 para un detalle excepcional, una frecuencia de actualización variable de 120 Hz y una gama de colores más amplia que cubre tanto P3 como Adobe RGB para colores brillantes.

Este nuevo modelo también introduce por primera vez capacidades táctiles intuitivas en la Mac, abriendo una nueva dimensión para que los profesionales interactúen con su contenido, desde manipular modelos 3D hasta tocar instrumentos musicales en pantalla. La Isla Dinámica ahora llega a la Mac, donde se encuentran Spotlight, Actividades en Vivo y Siri AI y con hasta 24 horas de duración de la batería en diseños más delgados y mucho más ligeros de 1,4 kg y 1,8 kg.

El MacBook Pro es más portátil que nunca, lo que permite a los profesionales llevar su trabajo a dondequiera que les llegue la inspiración. 3 Con M5 Pro y M5 Max, los chips más potentes que Apple jamás haya creado para un portátil profesional, junto con hasta 128 GB de memoria unificada y ahora hasta 16 TB de almacenamiento ultrarrápido, el nuevo MacBook Pro ofrece velocidad y capacidad para los flujos de trabajo más exigentes.

Un sistema de sonido mejorado de seis altavoces ahora proporciona un 50 % más de graves y una claridad de sonido extraordinaria para un audio aún más inmersivo. Y Thunderbolt 5 y una amplia gama de conectividad, una cámara Center Stage de 12 MP, micrófonos con calidad de estudio y la potencia de macOS 27 con Apple Intelligence y Siri AI completan la experiencia MacBook Pro. 2 Está disponible para reservar a partir de hoy, 28 de octubre, con disponibilidad a partir del viernes 6 de noviembre.