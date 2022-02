¡BAILE EN LISBOA Y SUFRIMIENTO EN PARIS! Así fue la jornada de Champions hoy

Pep Guardiola tiene pie y medio en los octavos de final de la Champions League. Los citizens llegaron a Lisboa con la intensión de sacar un buen resultado, pero se excedieron. Los goles empezaron a caer desde muy temprano cuando Mahrez al 7′ abría el marcador y las anotaciones de Bernardo Silva al 17′, 44; Phil Fouden al 32′ mandaban a las duchas a los de la Premier League al descanso 0-4. Para el segundo tiempo, Raheem Sterling Sellaba el triunfo con la quinta anotacion, dejando en la lona al Sporting Lisboa.

Por otro lado, el equipo que dirige Ruben Amorim tuvo una pésima actuación, donde solamente tuvo 3 remates al marco contrario, siendo esto un nivel muy bajo para un equipo que esta en etapas finales del torneo de clubes más importantes del mundo.

NUNCA DES POR VENCIDO A MBAPPÉ

Fue un partido recio, trabado y hasta cierto punto frustrante. El PSG salió a buscar la victoria ante un Real Madrid que durante los 90′ se dedico a defender todos los embates que el equipo parisino trataba de hacer para abrir el marcador. Los dirigidos por Carlo Ancelotti tuvieron un pésimo accionar ofensivo en la vuelta de Benzema, con apenas 3 tiros pudieron hacer, contra los 21 del PSG.

El equipo parisino dominaba a placer el esférico, pero no encontraba esas jugadas puntuales en el area para hacerle daño a los españoles. Mbappé en una acción a pura velocidad retó a Dani Carvajal, quien al no llegar tiempo al corte del balón lo terminó derribando en el área chica y el arbitro decretando el penal. Los Ultras parisinos alentaban a todo pulmón mientras Messi tomaba el balón para ejecutar la pena máxima, que al final no pudo entrar, con una gran atajada de Courtois quien le tapó el tiro a Leo sobre el 62′.

Parecía que la suerte estaba echada para ‘Les Perisiens’, Pochettino ingresaba a Neymar Jr, entre otros tratando de buscar el cero y no fue hasta el 90+4 que apareció Kylian Mbappé con una genialidad para vencer al guardameta del Real Madrid, dándole ese sufrido triunfo a los locales para ponerse en ventaja en la serie.