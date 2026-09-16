Panamá será Invitado de Honor en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Panamá participará como País Invitado de Honor en la edición 42 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que se celebrará del 6 al 13 de marzo de 2027 en Guadalajara, México, donde presentará una muestra de la producción audiovisual panameña y tendrá presencia en espacios de industria, formación y exhibición artística.

El anuncio fue realizado en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto, con la participación de Guillermo Gómez Mata, presidente del Patronato del FICG; Arianne Benedetti, viceministra de Cultura de Panamá; y María Cecilia Arias, comisionada de Filmaciones de Panamá.

La designación permitirá mostrar ante públicos internacionales la diversidad, identidad y evolución de la cinematografía panameña, además de generar oportunidades de intercambio para cineastas y profesionales del sector audiovisual.

“Esta alianza es un acontecimiento de gran relevancia tanto para Panamá como para el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, toda vez que tenemos el privilegio de recibir a su cinematografía como Invitada de Honor en nuestra próxima edición”, señaló Guillermo Gómez Mata.

Por su parte, Arianne Benedetti, viceministra de Cultura de Panamá, agradeció al FICG por la distinción y destacó la oportunidad de proyectar el trabajo de los creadores panameños en uno de los principales encuentros cinematográficos de Iberoamérica. “Estas ventanas representan la posibilidad de dar espacio a los cineastas panameños para que desarrollen y dejen un legado al mundo entero”, expresó.

La presencia de Panamá incluirá una selección de cine patrimonial y producciones contemporáneas, así como la participación de profesionales panameños en los programas de Industria, actividades de formación, clases magistrales y exposiciones artísticas.

Estrella Araiza, directora general del FICG, destacó el interés del festival por acercar al público a la memoria cinematográfica y a las nuevas propuestas de Panamá, resaltando la diversidad de miradas y el talento de las nuevas generaciones de realizadores del país.

Con esta participación, Panamá tendrá una plataforma para presentar su cinematografía, promover el intercambio entre profesionales y abrir nuevas oportunidades de circulación para las producciones y creadores nacionales en el ámbito internacional.

(Prensa Ministerio de Cultura)