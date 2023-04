Ben Affleck y Matt Damon vuelven a ser pareja en “Air”

Mientras Ben Affleck y Matt Damon escribían “The Last Duel” (“El último duelo”), su primer guion juntos desde su película revelación de 1997, “Good Will Hunting” (“Mente indomable”), notaron que faltaba algo en sus carreras.

“Recuerdo que mi esposa me dijo un día: ‘No te había escuchado reír así en 15 años’”, dijo Damon. “Salimos de esa experiencia pensando: ¿Por qué no hacemos esto más a menudo? Y al llegar a los 50, simplemente dices: si no lo convertimos en una prioridad, simplemente no va a suceder”.

Ahora, más de 25 años después de que se propusieran triunfar en Hollywood, tan unidos que una vez compartieron una cuenta bancaria, Affleck y Damon vuelven a ser equipo. Affleck dirige y Damon protagoniza “Air”, la nueva película sobre el cortejo de Nike a Michael Jordan, que se estrena esta semana en Estados Unidos y países de Latinoamérica.

Esa película, el primer estreno en cines de Amazon Studios en casi cuatro años, es solo una parte de su nueva colaboración. Es el primer lanzamiento de su nueva productora, Artists Equity. Affleck es el director ejecutivo, Damon es el jefe de contenido. Parte de su misión es dar a los miembros destacados del equipo de producción y reparto una parte de las ganancias.

Para Affleck, “Air”, en la que Nike, que entonces era una empresa emergente, busca un acuerdo de zapatos tenis con Jordan al tiempo que su madre (interpretada por Viola Davis) aboga por su valor, representa lo que esperan hacer con su nueva compañía.

“Creemos que hay muchos artistas realmente importantes en el equipo que son subestimados y subvaluados, pero marcan una gran diferencia en la calidad de la experiencia en una película”, dijo Affleck en una entrevista junto a Damon. “Queremos adoptar el enfoque que se tomó hacia Michael Jordan, que es reconocer a los artistas y decir: ustedes son los que merecen ser compensados por esto. Estás generando el arte, la belleza, la majestuosidad”.

Y con “Air”, es posible que ya hayan alcanzado el éxito. La película, protagonizada por Jason Bateman, Chris Tucker, Chris Messina y Julius Tennon, ha obtenido excelentes críticas desde su estreno en el festival SXSW. Amazon estaba tan complacida con ella que decidió lanzarla en cines.