Biden afirma que aceptará la sentencia contra su hijo Hunter

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró a los medios de comunicación que aceptará cualquier sentencia contra su hijo Hunter Biden y reitera que está orgulloso de él.

“Soy presidente, pero también padre. Jill y yo queremos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy”, dijo el mandatario tras conocerse la sentencia de su hijo Hunter por tres delitos relacionados con posesión de armas.

Hunter Biden fue declarado culpable hoy de tres cargos graves relacionados con la compra de un arma en 2018 cuando, según los fiscales, el hijo del presidente Biden mintió en un formulario obligatorio de compra de armas al decir que no consumía ilegalmente ni era adicto a las drogas.

Enfrenta hasta 25 años en prisión cuando sea sentenciado por la jueza Maryellen Noreika, aunque los infractores primerizos no llegan a la sentencia máxima, y de momento no está claro si la jueza le dará tiempo tras de las rejas. Aún no hay una fecha para la audiencia de sentencia.