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Trump dice que canceló el ataque a Irán previsto para el martes

Published

2 horas atrás

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El presidente Donald Trump declaró que pospuso el ataque militar contra Irán, planeado para el martes, debido a que se están llevando a cabo «negociaciones serias».

El anuncio de Trump, publicado en redes sociales el lunes, se produjo después de que advirtiera que el tiempo se agotaba para que Irán llegara a un acuerdo o se reanudarían los combates tras un frágil alto el fuego.

El presidente no ofreció detalles sobre el ataque planeado, pero afirmó haber instruido al ejército estadounidense para que «esté preparado para lanzar un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable».

Trump no había revelado previamente que planeaba un ataque para el 19 de mayo, pero durante el fin de semana advirtió: «Para Irán, el tiempo se acaba, y más les vale actuar, ¡RÁPIDO!, o no quedará nada de ellos».

Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que el alto el fuego alcanzado a mediados de abril podría terminar si Irán no llegaba a un acuerdo, con parámetros cambiantes para lograr dicho acuerdo.

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