Bomberos y Etesa lanzan campaña para evitar quema de herbazales

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBRP) han lanzado la campaña “No a la quema”, con el propósito de prevenir la quema de herbazales, que se produce en la estación seca panameña.

Para Etesa, la importancia de unir fuerzas con el Benemérito Cuerpo de Bomberos radica en el hecho de que muchas de estas prácticas de quema de herbazales se producen en áreas adyacentes e incluso, muy cercanas a torres de transmisión eléctrica, lo que representa un riesgo para el sistema de transmisión de energía.

Además, la quema de herbazales es un delito penado por la legislación panameña, cuyas consecuencias afectan al ecosistema de bosques, por lo que junto con las recomendaciones para prevenirlo, debe ser reportado al Cuerpo de Bomberos de Panamá a través de la línea 103 e inmediatamente denunciado ante las autoridades competentes, como son los Jueces de Paz y Policía Nacional.

Las causas más frecuentes de estos casos de quema de herbazales son: la quema de basura dentro de los herbazales, quema descontrolada para la limpieza de lotes, improvisación de fogatas en áreas boscosas o cercanas a los sistemas de transmisión de energía eléctrica, caza de animales y la mala disposición de aerosoles.

Como parte de esta campaña, Etesa y el BCBRP recomiendan a la ciudadanía las siguientes medidas preventivas:

– Evitar la quema como forma de limpieza de lotes.

– No utilizar el fuego para la caza de animales.

– No fumar en áreas boscosas, ni lanzar objetos inflamables en áreas de herbazales y bosques.

– Construir guardarrayas como medida de precaución en quemas controladas y con los respectivos permisos.

– No arrojar fósforos ni cigarrillos encendidos al costado de rutas donde haya campos y pastizale.

– Denunciar este tipo de delitos para evitar consecuencias que puedan afectar el sistema de transmisión de energía eléctrica.

De acuerdo con estadísticas que maneja el Cuerpo de Bomberos de Panamá, desde el año 2020 al presente, se han producido 11 mil 493 eventos de quema de herbazales en todo el país.

El año pasado, hubo 3,026 eventos de quemas de herbazales atendidos por la institución, mientras que en lo que va del presente año, la cifra ya supera los 600.