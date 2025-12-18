Museo del Canal conmemorará los 36 años de la Invasión con varias actividades

El Museo del Canal, en conjunto con el Movimiento Identidad Cultural y la Comisión 20 de Diciembre de 1989, invitan a la ciudadanía a participar en una agenda especial de actividades culturales y educativas, en el marco del Día de Duelo Nacional, para conmemorar los 36 años de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989.

La programación busca promover la reflexión, el diálogo y el ejercicio de la memoria colectiva en torno a uno de los hechos más trascendentales de la historia reciente del país, honrando a las víctimas y visibilizando las historias de las comunidades impactadas.

Entre las actividades programadas para el sábado 20 de diciembre, el Museo del Canal realizará una jornada de Puertas Abiertas, con entrada gratuita al público, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., reafirmando su compromiso con la construcción de memoria histórica desde una perspectiva plural, inclusiva y participativa.

“Entendemos la memoria como un ejercicio colectivo y necesario. Estas actividades nos permiten acompañar a las comunidades y abrir espacios de diálogo que contribuyan a una reflexión profunda sobre nuestra historia reciente”, señaló Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal.

El programa especial de diciembre articula recorridos guiados, proyecciones y talleres abiertos al público, con la participación directa de las comunidades y el acompañamiento de La Ruta del Metro, como una forma de vincular territorio, memoria y desplazamiento urbano desde una perspectiva histórica y social.

El Movimiento Identidad Cultural, organización aliada de esta conmemoración, desarrolla una labor orientada a la recuperación de la memoria histórica y la identidad cultural de los barrios de Santa Ana y El Chorrillo. Mediante recorridos turísticos inmersivos, proyectos comunitarios y propuestas de turismo sostenible, impulsa la participación activa de los moradores en la preservación de su patrimonio cultural. Entre sus iniciativas destacan el Museo Inmersivo del Arrabal y el mural ecológico del cerro Ancón.

“Nuestra misión es transformar la percepción sobre estas comunidades a través de la educación y la cultura, promoviendo un turismo sostenible y regenerativo que rescate la memoria colectiva del centro histórico del país”, expresó Efraín Guerrero, representante del Movimiento Identidad Cultural.

Agenda de actividades

Jueves 18 de diciembre

Letras de la Invasión – Taller de pancartas

Creación de pancartas en preparación para la marcha del 20 de diciembre, dirigido por el Movimiento Identidad Cultural.

📍 Museo del Canal

⏰ 2:00 p.m.

Viernes 19 de diciembre

La Cartelera presenta: Invasión

Proyección del documental dirigido por Abner Benaim, que analiza las consecuencias de la invasión de 1989.

📍 Museo del Canal, Casco Antiguo

⏰ 11:00 a.m.

Viernes 19 de diciembre

Ni olvido, ni perdón

Proyección de cortometrajes y documentales, seguida de un panel de discusión con miembros de la comunidad.

📍 Museo del Canal, Casco Antiguo

⏰ 3:00 p.m.

🎟️ Actividad abierta al público

Sábado 20 de diciembre

Puertas Abiertas – Día de Duelo Nacional

El Museo del Canal abre sus puertas de forma gratuita para honrar la memoria de las víctimas de la invasión de 1989.

📍 Museo del Canal, Casco Antiguo

⏰ 9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Sábado 20 de diciembre

Recorrido “Prohibido olvidar” – Conoce El Chorrillo

Recorrido histórico guiado por miembros del Movimiento Identidad Cultural, con exposiciones interactivas y testimonios locales, con el acompañamiento de La Ruta del Metro.

📍 Punto de encuentro: Museo del Canal

⏰ Turnos: 9:00 a.m. y 2:00 p.m.

Domingo 21 de diciembre

Recorrido guiado: La Invasión

Visita guiada a través de exposiciones interactivas que invitan a reflexionar sobre el impacto de la invasión en la historia y la soberanía panameña.

📍 Museo del Canal, Casco Antiguo

⏰ 3:00 p.m.