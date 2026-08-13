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Samsung prepara una nueva función de emergencia para el «Galaxy S26 con One UI 9»

Published

2 horas atrás

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Samsung continúa ampliando las herramientas de seguridad de sus dispositivos y prepara nuevas funciones para los usuarios de la serie «Galaxy S26 a través de One UI 9». Una de las novedades que ha llamado la atención está relacionada con la posibilidad de utilizar el teléfono de manera más rápida en situaciones de emergencia.

La función busca facilitar el acceso a herramientas de asistencia cuando una persona se encuentra en una situación en la que necesita pedir ayuda de forma inmediata. La propuesta se integra con el sistema de seguridad del dispositivo y aprovecha los controles físicos del teléfono para reducir los pasos necesarios antes de realizar una acción de emergencia.

Los Galaxy S26 ya incorporan herramientas como Emergency SOS, que permiten configurar un número de emergencia y establecer contactos para recibir información durante una situación de riesgo. El sistema también puede compartir la ubicación del usuario con los contactos seleccionados, dependiendo de la configuración y de los servicios disponibles en cada región.

Con la llegada de One UI 9, Samsung busca llevar estas funciones un paso más allá y hacer que las opciones de emergencia sean más accesibles desde el propio teléfono. La actualización forma parte de una renovación más amplia de la interfaz de Samsung, que incorpora cambios relacionados con seguridad, personalización e inteligencia artificial. 

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