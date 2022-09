Colapso parcial del puente Sanibel Causeway deja a miles incomunicados

Las Islas de Sanibel y Captiva han quedado completamente desconectadas de tierra firme, luego que el puente Sanibel Causeway que conectada las islas con el resto de Florida en la zona de Fort Meyers colapsara tras el paso del huracán Ia de categoría 4, la alcaldesa de Sanibel, Holly Smith, informó que 5 secciones del puente han sido arrastradas por la tormenta.

Ambas islas se mantuvieron bajo ordenes de evacuación obligatoria antes que Ian tocara tierra, sin embargo, se desconoce con certeza cuantas personas pueden haberse quedado en las islas, se estima que 200 hogares no fueron evacuados, “Un aproximado de 40 personas han sido rescatadas y 12 de ellas se encontraban heridas”, informó Smith. Por su lado la administradora de la ciudad, Dana Souza confirmó la muerte de dos personas en la isla Sanibel.

“La infraestructura eléctrica está severamente dañada”, informó el jefe de la policía de Sanibel, William Dalton. Sanibel ha recibido uno de los mayores impactos tras el paso de Ian “Sanibel es destrucción“, mencionó el gobernador de Florida Ron DeSantis durante una conferencia, “Fue golpeado por una marejada realmente bíblica”. DeSantis agregó que la tormenta arrasó con edificios y carreteras que podían soportar este tipo destrucción.

Sanibel Causeway, es la única conexión de las islas con la parte continental de Florida, se necesitará una revisión inmediata para estimar los daños e iniciar los trabajos de reconstrucción de esta vía tan importante. DeSantis aseguró “Pero eso no es algo que sucederá de la noche a la mañana”.

This is the video from @SamBloch1 flying into Sanibel island.. we are seeing such horrible destruction we @WCKitchen will be here with Florida with hot meals to make sure everyone who needs food is okay🙏 #ChefsForFlorida https://t.co/yOd1T3DyeX pic.twitter.com/OXmTJMtLx8

— José Andrés (@chefjoseandres) September 29, 2022