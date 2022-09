Mueren más de 19 personas tras atentado suicida en Kabul

Dentro de las instalaciones del Centro Educativo Kaaj, ubicado en el barrio hazara de Dasht-e-Barchi en Kabul capital de Afganitán, se ha registrado un atentado suicida con bomba. Las autoridades policiales informan que la explosión cobró la vida de 19 personas, mientras que fuentes hospitalarias registran 23 muertes en su mayoría niñas entre las edades de 14 y 20 años.

Khalid Zadran, portavoz de la policía indicó “Los estudiantes se estaban preparando para un examen cuando un atacante suicida se hizo estallar en el centro educativo”. Según informes se reveló que el atacante disparó a los guardias de seguridad a las afueras del plantel.

Este suceso ha sido condenado por el portavoz del Ministerio del Interior de los talibanes, Abdul Nafy Takor, quien expreso que atacar civiles “Prueba la crueldad inhumana y la falta de estándares morales del enemigo”.

Ataques a una minoría

Este no es el primer atentado que se ha registrado en Dasht-e-Barchi, con el pasar de los años escuelas y hospitales de los hazaras grupo étnico minoritario han sido blanco recurrente de ataques del grupo yihadista Estado Islámico. Tan solo este año el grupo se reivindicó el atentado con explosivos de una mezquita chií durante el Ramadán. Y en mayo 2021, 110 personas murieron y 290 resultaron heridas durante un atentado contra una escuela femenina en el mismo barrio al oeste de la capital.

Hasta el momento ningún grupo terrorista o formación se ha reivindicado este hecho lamentable.

Pictures of some of the victims of today's #KABULBLAST in Kaaj educational center.

Except two victims, rest all are from 14 to 20 years old.#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/faK11Ndy5H

