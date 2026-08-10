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Se activan los protocolos de seguridad ante movimiento sísmico en Panamá
El gobierno emitió un comunicado activando los protocolos sísmicos, en ministerio de educación exhorta a todos los profesores y directores a mantener protocolo establecidos en los planes escolares ante el movimiento sísmico
Docentes administrativos mantener la calma verificar las instalaciones y garantizar el bienestar de los estudiantes siguiendo el procedimiento establecido para este tipo de situaciones.