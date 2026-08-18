Crece la presión sobre el comercio marítimo ante la crisis entre Estados Unidos e Irán

La tensión entre «Estados Unidos e Irán» continúa repercutiendo en una de las principales rutas marítimas para el transporte de energía a nivel mundial, mientras las restricciones sobre la navegación aumentan la incertidumbre entre las empresas que operan en la región.

El estrecho de Ormuz, punto estratégico para el traslado de petróleo y gas desde el golfo Pérsico, registra una fuerte reducción en el movimiento de embarcaciones debido al conflicto y a las medidas adoptadas por Washington y Teherán.

En medio de este escenario, el Ejército estadounidense informó que desde la reanudación de su bloqueo naval ha desviado 64 buques comerciales. Además, tres embarcaciones fueron inhabilitadas y otras dos abordadas como parte de las operaciones destinadas a impedir el ingreso o salida de determinados barcos de los puertos iraníes.

La disminución del tráfico marítimo ha comenzado a generar preocupación en los mercados internacionales. El estrecho de Ormuz es una vía fundamental para el comercio energético, por lo que una interrupción prolongada puede elevar los costos del transporte y ejercer presión sobre los precios de los combustibles.

La situación ocurre mientras las negociaciones entre Washington y Teherán atraviesan un momento crítico. El plazo establecido para avanzar hacia un acuerdo de paz terminó sin que ambos gobiernos lograran resolver sus principales diferencias.

Mientras continúan las restricciones marítimas, los países de la región buscan alternativas para mantener abierto el flujo comercial y reducir el riesgo de una escalada que pueda afectar aún más al transporte internacional.