Sismo de magnitud 7,4 deja graves daños en Colombia

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió este lunes varias zonas de Colombia, dejando al menos 111 personas fallecidas y 87 heridas, según el balance oficial más reciente. El movimiento telúrico provocó daños importantes en viviendas, edificios y otras estructuras, mientras los organismos de emergencia continúan con las labores de búsqueda, rescate y atención a las personas afectadas.

El terremoto tuvo su epicentro en las cercanías del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad aproximada de 82 kilómetros. La intensidad del movimiento hizo que fuera percibido en diferentes regiones del país, entre ellas Pereira, Cali, Manizales y Quibdó.

Las autoridades reportaron el colapso de varias estructuras y daños de consideración en distintas localidades. Equipos de emergencia se han desplazado hacia las zonas más afectadas para evaluar los daños y localizar a posibles sobrevivientes que pudieran encontrarse entre los escombros.

La situación también provocó afectaciones en infraestructura y servicios, mientras numerosas personas salieron de sus viviendas por temor a nuevos movimientos. Tras el terremoto se registraron réplicas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia y han pedido a la población permanecer atenta a las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno colombiano activó los mecanismos nacionales de respuesta para coordinar la asistencia y movilizar recursos hacia las comunidades afectadas. Las autoridades también trabajan en la evaluación de los daños materiales y en la atención de las familias que perdieron sus viviendas.

Las labores de búsqueda, rescate y recuperación continúan en diferentes puntos del país. Las autoridades no descartan que el número de víctimas pueda aumentar mientras avanzan las inspecciones en las zonas donde todavía no ha sido posible completar la evaluación de los daños.