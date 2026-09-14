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CONEP entregó informe sobre las repercusiones del cierre de la mina

Published

11 horas atrás

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El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) hizo entrega formal a la Comisión Interministerial del estudio, Repercusiones socioeconómicas del cierre de operaciones de Cobre Panamá; elaborado por su Unidad de Análisis Económico, para uso extensivo de la Comisión.

El acto fue encabezado por el presidente del CONEP, Raúl Joaquín Montenegro Vallarino, con Tony Fletcher, expresidente; Severo Sousa, expresidente; Fanny Salmunido, Economista, y Analisa Montenegro, directora ejecutiva. Recibieron el documento Oscar Vallarino Bernat, viceministro de Ambiente; Eida Gabriela Sáiz, viceministra de Economía; María Cristina Vilá de Van Hoorde, jefa de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Deidamia Batista, jefa de gabinete del Ministerio de Comercio e Industria (MICI).

La investigación organiza sus conclusiones en diecisiete grupos de impacto y abarca los efectos del cese sobre el crecimiento económico, el empleo, la cadena local de proveedores, las finanzas públicas, las exportaciones y el monitoreo ambiental, descendiendo del plano nacional al provincial.

El estudio examina además qué significaría sustituir el aporte de la mina con otros sectores. Su Cuadro 43 calcula cuántos años tardaría cada uno, por sí solo, en absorber el producto minero de un único año: 114.8 años el turismo y 86.4 la manufactura. Advierte que los sectores capaces de hacerlo en menos tiempo —comercio, construcción y transporte— forman parte sustancial de la cadena de valor de Cobre Panamá, por lo que no son sustitutos independientes.

Entre sus recomendaciones plantea una auditoría ambiental internacional permanente, «con la participación equitativa de los grupos de interés en la primera línea de socialización de resultados de los correspondientes informes». La Comisión observa que ese criterio coincide con los compromisos de acceso a la información y participación pública que Panamá asumió con el Acuerdo de Escazú, Ley 125 de 2020.

La Comisión Interministerial reconoce el aporte del CONEP y considera que esta investigación constituye el ejercicio de análisis más importante, riguroso y serio en términos técnicos realizado hasta la fecha sobre las consecuencias económicas y sociales reales del cierre abrupto de la mina de cobre para la República de Panamá. Su contribución central ¨del estudio¨ es que sitúa en su dimensión exacta el significado de la actividad en la vida de los panameños, distinguiendo entre los habitantes de la región aledaña a la mina y quienes son ajenos a la zona.

Cabe señalar que los estudios entregados formarán parte del soporte sobre el que los ministros diseñarán las recomendaciones más viables en beneficio futuro para los panameños por igual.

Dada esa importancia, la Comisión decidió realizar un análisis previo de los hallazgos antes de la reunión de seguimiento, que se celebrará en los próximos días, con la participación directa de los tres ministros y el directorio del CONEP y los especialistas que elaboraron el estudio.

La Comisión no ha adoptado ninguna decisión sobre el futuro de la operación su mandato es de análisis y recomendación al presidente de la República.

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