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Presidente Mulino insta a nuevos agentes de estamentos de seguridad a proteger al ciudadano

Published

12 horas atrás

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Un total de 731 nuevos agentes de la Policía Nacional (PN) y 43 del Servicio Nacional de Migración (SNM) se graduaron este lunes, en una ceremonia ante el presidente de la República, José Raúl Mulino, lo que permite consolidar el pie de fuerza de los estamentos de seguridad del país.

La promoción 103 «Legionarios» de la PN está integrada por hombres y mujeres que culminaron un período de seis meses de formación académica, física y policial. Todos se formaron en el Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras.

Por su parte, los nuevos agentes del SNM recibieron formación en atención y control migratorio, así como en seguridad en los puntos de ingreso y salida del país.

Esta es la quinta promoción graduada durante la actual administración, con más de 3,000 nuevos policías incorporados al servicio, quienes reafirman su compromiso de servir a la ciudadanía, cumplir las leyes y contribuir a la preservación de la paz, la seguridad y la tranquilidad en todo el territorio nacional.

El presidente Mulino saludó a los nuevos miembros de la Fuerza Pública y los instó a hacer honor a la responsabilidad que han elegido asumir ante los ciudadanos.

«A los nuevos egresados les pido convicción y patriotismo. Ustedes tienen la responsabilidad de reforzar la seguridad y prevenir el delito, siempre con apego a los derechos humanos, pero centrados en el deber principal de proteger a quienes sufren las consecuencias del crimen», destacó el presidente.

«Les pido ecuanimidad y un profundo sentido de defensa de los buenos ciudadanos. Aquí nadie está por encima de la ley», agregó.

Asimismo, les dejó en claro que espera de ellos resultados concretos: «Calles seguras, bajo el control de la autoridad y sin compasión por el delito; fuerzas de seguridad respetuosas con el ciudadano y duras con el delincuente».

Por su parte, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, les expresó: «Legionarios, desde hoy el uniforme que portan representa autoridad, pero también confianza. Úsenlo con honor, actúen con firmeza, respeten la ley y recuerden siempre que detrás de cada patrullaje hay una familia panameña que espera de ustedes protección y seguridad».

La ceremonia, llevada a cabo en la sede del Ministerio de Seguridad en Amador, incluyó reconocimientos a los tres primeros puestos de la promoción 103, los agentes Lilibeth Pascual (1er lugar), Carlos Bravo (2do) y Brigitte Miranda (3ro). Los tres jóvenes oficiales recibieron la medalla Belisario Porras, impuesta por el presidente Mulino.

Además, la agente Brianna Matías, en un emotivo momento junto a sus hijos, recibió el reconocimiento por su espíritu de cuerpo durante el periodo de formación.

La ceremonia de graduación contó con la presencia de ministros de Estado, directores de los estamentos de seguridad, miembros del cuerpo diplomático en Panamá y familiares de los nuevos oficiales.

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