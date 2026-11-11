Congo supera los 11.000 casos de ébola y más de 5 mil muertes

El brote de ébola en el Congo ha superado los 11.000 casos, informó el gobierno este miércoles; una cifra contundente que subraya la gravedad de la situación mientras el país lucha contra la propagación de la enfermedad.

Según los datos más recientes del Ministerio de Salud, 11.042 personas han contraído el virus mortal, que hasta ahora ha causado 5.387 muertes —casi la mitad de los infectados— en lo que constituye el brote más letal registrado en el Congo.

El brote se declaró a mediados de mayo y, desde entonces, las autoridades congoleñas han tenido dificultades para contenerlo debido a diversos factores, entre ellos conflictos armados, una crisis en el sistema sanitario, el mal estado de las carreteras y actos de violencia por parte de la población, alimentados por la desconfianza y la desinformación.

El virus Bundibugyo, responsable de este brote, no cuenta con vacuna ni tratamiento conocidos y se ha extendido a ocho de las 26 provincias del país.

El resurgimiento de la violencia en los dos principales focos, situados en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias, quienes piden el cese de los combates para permitir que el personal médico pueda acceder sin obstáculos a los enfermos.