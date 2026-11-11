Preselección de Panamá para la quinta ventana de los Clasificatorios al Mundial 2027

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) dio a conocer la convocatoria oficial de la preselección nacional de Panamá que disputará los compromisos correspondientes a la Quinta Ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA Catar 2027.

Convocados y nómina de jugadores

La lista presentada por el ente federativo está conformada por 22 baloncestistas:

Listado de preseleccionados: Iverson Molinar, Ricardo Lindo, Akil Mitchell, Trevor Gaskins, Luis Rodríguez, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Ezequiel Bell, Gil Atencio, Roberto Armstrong, Eric Romero, Eugenio Luzcando, CJ Rodríguez, Bryan Anderson, Tyler Gaskins, Luis Henríquez, Aaron Gedeon, Judah Brown, Omario Bailey, Juan Lewis, Johnny Murillo y Dylan Lemon.

Calendario de partidos frente a Puerto Rico y Bahamas

Durante esta jornada internacional, el conjunto panameño afrontará dos duelos decisivos en condición de local: