Presidente de Paraguay renuncia en medio de investigación por colapso de un banco

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se encuentra bajo investigación penal tras el colapso de un importante banco digital, según anunciaron los fiscales. Mientras tanto, el mandatario sudamericano se prepara para defenderse este viernes ante el Senado frente a una posible destitución.

La crisis en Ueno Bank provocó que el Partido Colorado —la fuerza política que ha dominado el país durante largo tiempo— se volviera en su contra. Se trata de un giro drástico para el execonomista del Fondo Monetario Internacional, quien hasta hace poco contaba con el respaldo de los políticos más influyentes del país y que, hace apenas unas semanas, fue recibido en Washington como un aliado clave de la administración Trump.

En una jornada marcada por acontecimientos vertiginosos, Peña presentó su renuncia el jueves a través de la red social X; poco después, la Cámara de Diputados votó por unanimidad a favor de iniciar un proceso de destitución. Ambas cámaras rechazaron la dimisión ofrecida por Peña y, en su lugar, el Senado decidió seguir adelante con un juicio político que podría culminar en su destitución.