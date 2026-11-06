Falsas amenazas contra vuelos en Europa genera preocupación

Varias amenazas de bomba fueron dirigidas contra más de una docena de vuelos en Europa el jueves, lo que provocó una serie de aterrizajes de emergencia y, en algunos casos, escoltas militares, informaron las autoridades. No se han encontrado materiales peligrosos o sospechosos en lo que una funcionaria británica calificó de engaños “maliciosos”.

Esta semana ya se habían registrado varias amenazas similares contra aviones, lo que motivó registros y desvíos, y al menos 25 vuelos se vieron afectados, dijeron las autoridades. Europa ha experimentado recientemente una serie de perturbaciones, como ataques a sistemas de refrigeración de supermercados, incursiones de drones y activaciones de aplicaciones de alerta.

Aunque las falsas amenazas de bomba no son un fenómeno nuevo, es inusual ver tantas en un solo día. Se producen en un momento de mayor tensión geopolítica y advertencias de las autoridades de que Rusia podría estar intensificando las llamadas amenazas híbridas en Europa.