Connect with us

DEPORTES NACIONALES NEX SPORTS

Fepafut publica la lista de convocados para el Mundial Sub-17

DEPORTES NACIONALES NEX SPORTS

Preselección de Panamá para la quinta ventana de los Clasificatorios al Mundial 2027

DEPORTES NACIONALES NEX SPORTS

Especialistas internacionales comparten conocimientos en el Centro de Tenis Fred Maduro

DEPORTES NACIONALES

Thomas Christiansen da su lista para enfrentar a Curazao

DEPORTES NACIONALES NEX SPORTS

El panameño Rafael Mosquera debuta con gol en la MLS

DEPORTES NACIONALES

Fepafut publica la lista de convocados para el Mundial Sub-17

Published

6 horas atrás

on

Luego de más de ocho meses de entrenamientos que incluyeron amistosos internacionales en Salou, España y un campamento en Emiratos Árabes Unidos,  la Selección Sub-17 de Panamá está lista para afrontar la recta final de su preparación con miras al inicio de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Felipe Baloy, DT de la Sub-17 de Panamá, definió la lista de convocados que estarán defendiendo la camiseta nacional en el debut mundialista el próximo 19 de noviembre frente a la Sub-17 de Catar, en un encuentro a disputarse en el Aspire Zone en Doha.

Un total de 21 jugadores fueron elegidos luego de los últimos partidos amistosos disputados en el campamento en Emiratos Árabes Unidos.

VIAJE A DOHA, CATAR

La Sub-17 realizó este miércoles su última práctica en la ciudad de Al Ain, poniendo fin a su campamento en Emiratos Árabes Unidos.

El jueves 12 de noviembre está programado el viaje desde EAU hacia Doha, Catar, donde se concentrará a siete días de su debut en el grupo A frente al seleccionado local Catar.

PANAMÁ DEBUTA EL 19 DE NOVIEMBRE

Panamá debutará en la Copa Mundial Sub-17 – Catar 2026 el próximo 19 de noviembre frente a Catar, en su primer partido del grupo A, programado para jugarse desde las 6:30 de la tarde hora local (10:30 am en Panamá).

Luego jugarán el 22 de noviembre frente a Grecia en el Aspire Zone (Campo 9) a las 3:30 de la tarde hora local (7:30 am en Panamá) y cierran la ronda de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto, partido programado para las 5:30 hora local (9:30 am en Panamá) en el Aspire Zone (Campo 3).

 

A continuación, la lista oficial de convocados

(Prensa Fepafut)

Temas Relacionados:
Continue Reading

Publicidad

Entradas recientes

Lo Último

NOTICIAS INTERNACIONALES3 horas atrás

Rusia y Ucrania acuerdan un nuevo intercambio de prisioneros

Rusia y Ucrania acordaron un intercambio a gran escala de prisioneros de guerra, según informaron ambas partes este miércoles, al...
NOTICIAS NACIONALES3 horas atrás

Inauguran XII Conferencia anual de la red Interamericana de Catastro y registro de la propiedad

La Organización de Estados Americanos inauguró la duodécima conferencia de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad en Panamá,...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Canal de Panamá es administrado solo por el gobierno nacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, desmintió categóricamente las afirmaciones del secretario de guerra estadounidense sobre un supuesto control...
NOTICIAS NACIONALES4 horas atrás

Canciller se refiere al rumor de asilo político para Diosdado Cabello

El canciller Javier Martínez-Acha respondió públicamente a los rumores sobre una supuesta petición de refugio en el país por parte...
NOTICIAS NACIONALES5 horas atrás

Fabián Camargo es nuevo director del Sistema Penitenciario tras renuncia de Singh

El Ministerio de Gobierno de Panamá anunció la designación de Fabián Camargo como nuevo director general interino del Sistema Penitenciario. Con...
DEPORTES NACIONALES6 horas atrás

Fepafut publica la lista de convocados para el Mundial Sub-17

Luego de más de ocho meses de entrenamientos que incluyeron amistosos internacionales en Salou, España y un campamento en Emiratos...
TECNOLOGÍA7 horas atrás

Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2 se enfocarán en la resolución de problemas técnicos

La compañía de inteligencia artificial Anthropic anunció la actualización de sus modelos Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2, diseñados...
DEPORTES NACIONALES7 horas atrás

Preselección de Panamá para la quinta ventana de los Clasificatorios al Mundial 2027

La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) dio a conocer la convocatoria oficial de la preselección nacional de Panamá que disputará...
ENTRETENIMIENTO8 horas atrás

Los Latin Grammy reconocen los 50 años de trayectoria de Omar Alfanno

La música latina honra el legado de uno de sus destacados compositores originarios de Panamá. Omar Alfanno recibió el Premio...
NOTICIAS INTERNACIONALES8 horas atrás

Congo supera los 11.000 casos de ébola y más de 5 mil muertes

El brote de ébola en el Congo ha superado los 11.000 casos, informó el gobierno este miércoles; una cifra contundente...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!