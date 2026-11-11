Fepafut publica la lista de convocados para el Mundial Sub-17

Luego de más de ocho meses de entrenamientos que incluyeron amistosos internacionales en Salou, España y un campamento en Emiratos Árabes Unidos, la Selección Sub-17 de Panamá está lista para afrontar la recta final de su preparación con miras al inicio de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Felipe Baloy, DT de la Sub-17 de Panamá, definió la lista de convocados que estarán defendiendo la camiseta nacional en el debut mundialista el próximo 19 de noviembre frente a la Sub-17 de Catar, en un encuentro a disputarse en el Aspire Zone en Doha.

Un total de 21 jugadores fueron elegidos luego de los últimos partidos amistosos disputados en el campamento en Emiratos Árabes Unidos.

VIAJE A DOHA, CATAR

La Sub-17 realizó este miércoles su última práctica en la ciudad de Al Ain, poniendo fin a su campamento en Emiratos Árabes Unidos.

El jueves 12 de noviembre está programado el viaje desde EAU hacia Doha, Catar, donde se concentrará a siete días de su debut en el grupo A frente al seleccionado local Catar.

PANAMÁ DEBUTA EL 19 DE NOVIEMBRE

Panamá debutará en la Copa Mundial Sub-17 – Catar 2026 el próximo 19 de noviembre frente a Catar, en su primer partido del grupo A, programado para jugarse desde las 6:30 de la tarde hora local (10:30 am en Panamá).

Luego jugarán el 22 de noviembre frente a Grecia en el Aspire Zone (Campo 9) a las 3:30 de la tarde hora local (7:30 am en Panamá) y cierran la ronda de grupos el 25 de noviembre frente a Egipto, partido programado para las 5:30 hora local (9:30 am en Panamá) en el Aspire Zone (Campo 3).

A continuación, la lista oficial de convocados

(Prensa Fepafut)