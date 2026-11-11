La compañía de inteligencia artificial Anthropic anunció la actualización de sus modelos Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2, diseñados para abordar desafíos técnicos avanzados en ingeniería de software, razonamiento, ciberseguridad, matemáticas y ciencias aplicadas.

Avances en ingeniería de software, matemáticas y física teórica

Durante su fase de pruebas previas, los nuevos sistemas demostraron mejoras significativas en tareas complejas de desarrollo y computación:

Desarrollo de software y sistemas: Un equipo de 1,000 agentes de Fable 5.2 logró desarrollar desde cero un sistema operativo funcional capaz de arrancar en una laptop en un lapso de ocho días, además de estructurar un hipervisor con más de 3,500 pruebas verificadas por máquina. Asimismo, el modelo migró un servicio de producción crítico de Python a Rust, logrando que inicie 26 veces más rápido.

Un equipo de 1,000 agentes de Fable 5.2 logró desarrollar desde cero un sistema operativo funcional capaz de arrancar en una laptop en un lapso de ocho días, además de estructurar un hipervisor con más de 3,500 pruebas verificadas por máquina. Asimismo, el modelo migró un servicio de producción crítico de Python a Rust, logrando que inicie 26 veces más rápido. Matemáticas avanzadas: Fable 5.2 completó la formalización de la prueba del Último Teorema de Fermat en el lenguaje Lean en 30 horas, reduciendo drásticamente el tiempo de 11 días requerido por versiones previas.

Fable 5.2 completó la formalización de la prueba del en el lenguaje Lean en 30 horas, reduciendo drásticamente el tiempo de 11 días requerido por versiones previas. Física teórica y biomedicina: Fable 5.2 resolvió dos problemas abiertos en física teórica vinculados a la formación de agujeros negros y la dualidad holográfica. En el área biomédica, Mythos 5.2 formuló un método novedoso para predecir la estructura completa de la cápside del virus adenoasociado (AAV), logrando modelar con precisión 28 de 34 cápsides evaluadas.

Diseño de hardware, robótica y rendimiento en ciberseguridad

Los modelos evidenciaron avances notables en la interacción con el mundo físico e infraestructuras digitales:

Hardware y robótica: Fable 5.2 diseñó tres dispositivos electrónicos completos (un hub de asistencia de voz, un altavoz USB y una mascota virtual) con sus respectivas placas de circuito y carcasas en colaboración con la empresa Diode. En pruebas de control robótico en el benchmark RoboDojo Sim, el modelo alcanzó un 64.9 % de efectividad , superando a Fable 5.1 y a otros sistemas del mercado.

Fable 5.2 diseñó tres dispositivos electrónicos completos (un hub de asistencia de voz, un altavoz USB y una mascota virtual) con sus respectivas placas de circuito y carcasas en colaboración con la empresa Diode. En pruebas de control robótico en el benchmark RoboDojo Sim, el modelo alcanzó un , superando a Fable 5.1 y a otros sistemas del mercado. Ciberseguridad especializada: Claude Mythos 5.2 incrementó la detección e identificación de vulnerabilidades, superando en un 10.2 % a Opus 5.5 y en un 14.4 % a Mythos 5.1 en la evaluación CVE Rediscovery.

Velocidad, estructura de costos y salvaguardas de seguridad

La actualización incorpora optimizaciones de rendimiento y reducciones tarifarias para los desarrolladores:

Velocidad y tarifas: Los nuevos modelos generan resultados hasta un 30 % más rápido que las versiones 5.1, con un costo de $8 por millón de tokens de entrada y $40 por millón de tokens de salida . Adicionalmente, se introdujo un fast mode opcional que incrementa la velocidad hasta 2.5 veces.

Los nuevos modelos generan resultados hasta un que las versiones 5.1, con un costo de y . Adicionalmente, se introdujo un fast mode opcional que incrementa la velocidad hasta 2.5 veces. Seguridad y protección: Las evaluaciones de alineación registraron una disminución en los intentos de escape de entorno de pruebas (sandbox escape) al 3.1 %, así como protecciones reforzadas contra ataques de destilación que reducen la extracción no autorizada de datos entre un 90 % y un 99 %.

Disponibilidad y acceso a programas de verificación

Claude Fable 5.2 se encuentra disponible de manera general a través de plataformas en la nube como Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure, contando con filtros integrados para ciberseguridad y biología. Por su parte, la versión Claude Mythos 5.2 está destinada a organizaciones e investigadoras acreditadas mediante los programas de verificación Cyber y Life Sciences de Anthropic.