Consorcio del Cuarto Puente informa que un trabajador se encuentra estable tras sufrir una caída

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) emitió un comunicado oficial para dar a conocer un incidente registrado en el área de prefabricados de Figali, donde un colaborador sufrió una caída desde una plataforma de trabajo. Según detalló la entidad, el evento ocurrió en horas de la noche mientras el obrero realizaba labores en el proyecto y portaba su equipo de protección personal.

Atención médica inmediata y estado de salud del colaborador

Tras registrarse la caída desde una altura aproximada de 2 metros, la empresa activó de inmediato sus protocolos de seguridad y emergencia. Al trabajador se le brindaron los primeros auxilios en el sitio y fue trasladado rápidamente a un centro médico para recibir atención especializada. Actualmente, el colaborador se encuentra estable, con lesiones bajo control y sin gravedad.

Investigación de causas y refuerzo de medidas de seguridad

El consorcio confirmó que se encuentra colaborando estrechamente con las autoridades, quienes están presentes en el sitio para investigar las causas del accidente y determinar el refuerzo de las medidas de seguridad que sean necesarias. Asimismo, la organización reitero su compromiso con la prevención y protección de su personal mediante la aplicación de rigurosos estándares de seguridad en cada etapa del proyecto.