Miss Jamaica demanda a «Miss Universo» tras accidente en el certamén de 2025

La ex representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, presentó una demanda contra la Organización Miss Universo y dos empresas vinculadas al certamen, casi un año después de sufrir una fuerte caída durante la competencia preliminar en Tailandia.

Henry acudió a la Corte Superior de Delaware y acusa a las entidades de negligencia por las condiciones del escenario. Según la demanda, la doctora cayó por una abertura de aproximadamente 1,5 metros que, asegura, no estaba debidamente cubierta, señalizada ni protegida.

El accidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025, mientras Henry desfilaba en la competencia de vestidos de gala. La caída le provocó una grave lesión cerebral, además de una fractura y heridas en el rostro. Permaneció hospitalizada en Tailandia hasta diciembre de ese año.

Las consecuencias también afectaron su carrera como oftalmóloga. Henry sostiene que los problemas derivados de la lesión le impidieron continuar con su residencia médica como estaba previsto y requirió un prolongado proceso de recuperación.

“Alteró permanentemente el curso de mi vida”, expresó la exreina al hablar sobre el impacto del accidente.

La Organización Miss Universo, por su parte, señaló que no había recibido formalmente la demanda al momento de pronunciarse y sostuvo que la producción y seguridad del evento en Tailandia estaban a cargo de entidades locales.

El caso ahora deberá avanzar ante los tribunales de Delaware para determinar las responsabilidades correspondientes.