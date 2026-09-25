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Margot Robbie adopta el apellido de su esposo tras casi «10 años de matrimonio»

Published

9 horas atrás

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La actriz australiana Margot Robbie, reconocida mundialmente por protagonizar Barbie, ahora aparece con el apellido de su esposo, el productor británico Tom Ackerley, en documentos corporativos del Reino Unido.

La actualización fue registrada en Companies House, el registro oficial de empresas británicas, donde la actriz figura como Margot Elise Ackerley en documentación relacionada con Lucky Chap Entertainment, la productora que fundó junto a Ackerley y otros socios.

Robbie y Ackerley se conocieron mientras trabajaban en la película Suite Française y posteriormente comenzaron una relación. La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2016 en una ceremonia privada en Australia, por lo que el cambio de apellido ocurre cuando están próximos a cumplir una década de casados.

Aunque el nombre Margot Elise Ackerley aparece en registros oficiales, la actriz continúa utilizando Margot Robbie como su nombre profesional y artístico.

El cambio ha generado interés debido a que Robbie ha construido una carrera destacada en Hollywood y se ha caracterizado por tener una fuerte presencia tanto delante como detrás de las cámaras.

Hasta el momento, la actriz no ha explicado públicamente las razones por las que decidió incorporar el apellido Ackerley en sus documentos oficiales.

Por ahora, el cambio aparece en registros corporativos, mientras que Margot Robbie continúa siendo el nombre con el que la actriz es conocida públicamente y con el que desarrolla su carrera cinematográfica.

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