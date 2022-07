Continúan las protestas en Herrera

En la provincia de Herrera, específicamente en el distrito de Chitré, continúan las protestas por el alto costo de la canasta básica familiar y el combustible.

Docentes, productores y otros gremios cerraron este viernes desde las 5:00 am, la vía La Flora en Pesé y el Centro Económico en La Arena de Chitré pese a las medidas anunciadas por el gobierno del Presidente Laurentino Cortizo de congelar el precio de la gasolina de 91 y 95 octanos en 3.95 dólares, al igual que el diesel por ese mismo precio que, sin consenso con los gremios protestantes, comenzó a regir desde la madrugada del viernes 15 de julio. Producto de este cierre de vías, turistas y demás personas que transitan por estas calles para dirigirse a otros puntos de la provincia e incluso, para ir a la ciudad de Panamá, expresaron su descontento por los prolongados cierres.

Un grupo de turistas que procedían de otros puntos del interior del país expresaron que, “estaban de vacaciones en la provincia pero, ya quieren regresar a la ciudad porque en pocos días ya deben regresar a sus países”, temen quedar varados en otros puntos de cierre y perder sus vuelos porque van de “cierre en cierre”. Por otro lado, una mujer que tuvo que caminar con su bebé en brazos manifestó que “aveces lleva a la bebé enferma e incluso de noche y no la dejan pasar” por lo que le toca bajarse del transporte y caminar para lograr llevar a su hija al médico. También añadió que “fue a la tienda y no había arroz” producto de que los camiones de abastecimiento no han podido llegar a las abarroterías y súpers en donde reside.

Debido a esto, los manifestantes en Chitré acordaron permitir el paso de camiones con productos alimenticios, vehículos que lleven niños y/o animales, personas que comprueben ir a una cita médica y también permitir el libre transito de ambulancias y vehículos de emergencias. Así mismo acordaron reabrir la vía a partir de las 8:00 de la noche.