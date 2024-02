Dakota Johnson y S.J. Clarkson se adentran en el thriller psicológico en “Madame Web”

x

Algo que capturó la atención de la directora S.J. Clarkson sobre “Madame Web” fue que se trataba de una superheroína que no tenía una fuerza sobrehumana, ni dinero como Batman adquirirla. No, Cassandra Webb tiene un tipo diferente de poder: la clarividencia. La veterana directora de televisión encontró esto fascinante.

“Vi el desafío de la clarividencia y el hecho de que no necesariamente gritaba acción como su mayor virtud”, dijo Clarkson en una entrevista reciente con The Associated Press. “Porque entonces podríamos explorar el hecho de que no necesitas una fuerza sobrehumana para ser un superhéroe”.

¿Cómo se representa la clarividencia? Bueno, para eso, recurrió al cine, volviendo a ver “Don’t Look Now” (“Amenaza en la sombra”) de Nicolas Roeg, “Memento” e “Inception” de Christopher Nolan y “The Matrix” de los Wachowski.