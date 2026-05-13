Pelé el jugador más joven en conseguir tres copas

Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, inició su carrera con la selección de Brasil a los 16 años en el año 1957. Fue el jugador de fútbol más joven que ganó un campeonato y el único en conseguir 3 mundiales a lo largo de la historia.

Siendo el segundo máximo goleador de la Verdeamarelha, con 77 goles en 92 partidos (0.84), y uno de los que fomenta el legendario «jogo bonito». Participó en cuatro Copas Mundiales de la FIFA, obteniendo tres campeonatos: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

Pelé fue seleccionado como el mejor jugador joven en Suecia 1958 y mejor futbolista del torneo en México 1970. Anotó por duplicado en la final de 1958 con tan solo 17 años y 249 días. Pelé se retiró oficialmente del fútbol el 1 de octubre de 1977, en un partido de exhibición entre el New York Cosmos y el Santos FC, los dos equipos más importantes de su carrera.