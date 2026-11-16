La Junta Comunal dio a conocer en conferencia de prensa el itinerario de «Navidad es Don Bosco: una tradición en familia», programa que durante diciembre ofrecerá actividades para que los donbosqueños y las familias del distrito capital disfruten de las tradiciones navideñas del corregimiento.

Uno de los principales atractivos será la Ruta de la Estrella de Belén, en la que participarán más de 10 residencias que abrirán sus puertas para mostrar sus nacimientos. La iniciativa busca rescatar esta tradición y compartirla con la comunidad. De igual manera, las iglesias del corregimiento participarán en la ruta de nacimientos.

La agenda incluirá un desfile navideño, alumbrados en los parques de La Riviera y Villa Catalina, bazares con comidas de la época y otros productos, así como eventos musicales en los parques de la comunidad. También habrá posadas y una ruta navideña en la ciclovía.

Como parte de las actividades solidarias de la temporada, se realizará Solidaridad Navideña en Don Bosco, con la entrega de apoyo alimentario a familias del corregimiento que atraviesan dificultades económicas.

El representante del corregimiento, Pier Janson, invitó a los vecinos y visitantes a sumarse a la celebración: «En Don Bosco nos estamos preparando con mucho cariño para disfrutar estas fiestas. Queremos que nuestros vecinos y quienes nos visiten compartan la alegría de la Navidad, conozcan nuestras tradiciones y vivan momentos especiales en el corregimiento».